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Рыба "Царская"
Безумно вкусно, быстро и просто!!! Получается очень сочно, нежно... Съели очень быстро! Муж в восторге...
|Готового блюда
|
ккал
1994.3 ккал
|
белки
159.1 г
|
жиры
136 г
|
углеводы
36 г
|100 г блюда
|
ккал
132.1 ккал
|
белки
10.5 г
|
жиры
9 г
|
углеводы
2.4 г
Филе нарезать на порционные кусочки. У меня была рыбка "Тилапия", небольшие филейки, и я решила оставить их такими какие есть.
В миску с майонезной смесью положить кусочки рыбки, аккуратно перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на минут 15-20.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ/Рыбные блюда
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