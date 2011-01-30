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ДОРОГАЯ ТАНЕЧКА,СЕГОДНЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТЕБЕ !! С ЛЮБОВЬЮ- НАДЕЖДА. Таня Петербуржская...

Пусть Синяя Птица в твой дом постучится, Мечты и желанья обязаны сбыться. Для женского счасть...