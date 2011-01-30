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Создан: 30.01.2011
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Написано: 229510



Рыба "Царская"

Вторник, 24 Марта 2020 г. 08:15 + в цитатник

Рыба "Царская"

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Безумно вкусно, быстро и просто!!! Получается очень сочно, нежно... Съели очень быстро! Муж в восторге...

Ингредиенты для «Рыба "Царская"»:

  • Филе рыбное — 900 г
  • Лук репчатый — 2 шт
  • Помидор (побольше) — 1 шт
  • Перец болгарский (по вкусу)
  • Сыр твердый (по вкусу) — 80-100 г
  • Майонез (по вкусу) — 150-200 г
  • Специи (соль, перец, специи для рыбы - по вкусу)

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1994.3 ккал		 белки
159.1 г		 жиры
136 г		 углеводы
36 г
100 г блюда
ккал
132.1 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
9 г		 углеводы
2.4 г
 

 

Рецепт «Рыба "Царская"»:

Рыба Царская фото

Филе нарезать на порционные кусочки. У меня была рыбка "Тилапия", небольшие филейки, и я решила оставить их такими какие есть.

Рыба Царская ингредиенты

Лук нарезать кольцами.

Рыба Царская Филе рыбное

Лук, майонез, соль, перец и специи для рыбы соединить в миске,...

Рыба Царская Лук репчатый

... и хорошенько смешать.

Рыба Царская Помидор

В миску с майонезной смесью положить кусочки рыбки, аккуратно перемешать, накрыть крышкой и поставить в холодильник на минут 15-20.

Рыба Царская Перец болгарский

На противень (я положила пергамент. бумагу, смазала растит. маслом) выкладываем филе.

Рыба Царская Сыр твердый

Сверху - нашу майонезную смесь.

Рыба Царская Майонез

Режем полукольцами помидорчик и выкладываем на филе...

Рыба Царская Специи

... добавляем перчик.

Рыба Царская

Делаем сеточку из майонеза.

Рыба Царская

Посыпаем сверху тертым сыром.

Рыба Царская

Ставим в предварительно нагретую до 200 град. духовку на 25-30 минут.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Рыбные блюда
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Процитировано 32 раз
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