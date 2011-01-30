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Маринованный лук на любой случай

Вторник, 08 Сентября 2020 г. 08:13 + в цитатник

Маринованный лук на любой случай

Рецепт: Маринованный лук на любой случай

К шашлыку и к любому другому мясному блюду, к овощным гарнирам и салатам... Хрустящий, ароматный, с кисло-сладким вкусом. Хранить в холодильнике можно около месяца. Готовится очень быстро. И всего три ингредиента!

Ингредиенты для «Маринованный лук на любой случай»:

  • Лук красный — 500 г
  • Уксус (винный) — 270 мл
  • Сахар — 140 г

Время приготовления: 

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
799.6 ккал		 белки
7 г		 жиры
0 г		 углеводы
193.2 г
100 г блюда
ккал
87.9 ккал		 белки
0.8 г		 жиры
0 г		 углеводы
21.2 г

 

Рецепт «Маринованный лук на любой случай»:

Маринованный лук на любой случай фото

Все очень просто.
Моем, чистим и режем лук полукольцами. Укладываем плотно в банку.

Маринованный лук на любой случай ингредиенты

Уксус с сахаром доводим до кипения и заливаем лук.
Остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник.

Маринованный лук на любой случай Лук красный

Через 24 часа лук готов! Мы любим такой лучок в овощных салатах.
И, конечно же, к шашлычку он - то, что нужно.

источник

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Закуски
Метки:  

Процитировано 42 раз
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