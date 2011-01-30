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Маринованный лук на любой случай
К шашлыку и к любому другому мясному блюду, к овощным гарнирам и салатам... Хрустящий, ароматный, с кисло-сладким вкусом. Хранить в холодильнике можно около месяца. Готовится очень быстро. И всего три ингредиента!
Время приготовления:
|Готового блюда
|
ккал
799.6 ккал
|
белки
7 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
193.2 г
|100 г блюда
|
ккал
87.9 ккал
|
белки
0.8 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
21.2 г
Уксус с сахаром доводим до кипения и заливаем лук.
Остужаем до комнатной температуры и убираем в холодильник.
Через 24 часа лук готов! Мы любим такой лучок в овощных салатах.
И, конечно же, к шашлычку он - то, что нужно.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ/Закуски
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