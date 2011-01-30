Символы можно просто скопировать и вставить в текст, также можно их увеличить или уменьшить как шр...Схемка "Девушка...тюльпаны..." + AVA от Мариэлла_32 - (0)
ПОЗДРАВЛЯЮ, ТАНЕЧКА !! tanuuusa. - (0)
ДОРОГАЯ ТАНЕЧКА,СЕГОДНЯ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТЕБЕ !! С ЛЮБОВЬЮ- НАДЕЖДА. Таня Петербуржская...С днем рождения мой любимый скорпиончик! tanuuusa - (0)
Пусть Синяя Птица в твой дом постучится, Мечты и желанья обязаны сбыться. Для женского счасть...Схемка "Она и осень..." + AVA от Мариэлла_32 - (0)
|
Борщевая заправка
Зимой просто варите бульончик, заправляете капусткой, картошечкой (я варю без нее), немного провариваете и отправляете содержимое баночки, минут через 7-10 борщик готов! В конце я предпочитаю рубленный чесночок добавить прямо в кастрюльку и в тарелку побольше зелени и сметанка для желающих.
|Рубрики:
|КУЛИНАРИЯ/Погребок
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]