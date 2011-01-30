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Борщевая заправка

Суббота, 18 Июля 2020 г. 09:53 + в цитатник

Борщевая заправка

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Очень удобно зимой — баночку маленькую открыл — и борщик за полчаса готов! Можно вегетарианский, можно на бульоне, можно на тушенке — вообще минутное дело!

Ингредиенты:
  • свекла 3 кг
  • морковь 1 кг
  • лук репчатый 1 кг
  • перец сладкий 1 кг
  • помидоры 1 кг
  • 1 стакан сахара
  • 3 ст.л. соли
  • 1 стакан растительного масла
  • 125 мл (половина тонкого стакана) уксуса 9%
выход: около 12 банок по 0,5 л

Приготовление:
  • Все овощи помыть, почистить, далее слоями уложить в таз в следующей последовательности:
  • Лук порезать полу- или четвертькольцами
  • Свеклу натереть на крупной терке (можно и на корейский лад)
  • так же натереть и морковь
  • перец порезать тонкой соломкой,
  • помидоры полукружками
  • добавить соль, сахар, уксус, масло
  • все перемешать и поставить на маленький огонь, как только даст сок, огонь прибавить и варить 25 минут,
  • разложить горячим в стерильные банки и закатать.

Зимой просто варите бульончик, заправляете капусткой, картошечкой (я варю без нее), немного провариваете и отправляете содержимое баночки, минут через 7-10 борщик готов! В конце я предпочитаю рубленный чесночок добавить прямо в кастрюльку и в тарелку побольше зелени и сметанка для желающих.

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Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Погребок
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Процитировано 32 раз
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