Помидоры по-корейски — просто объеденье

Ингредиенты:

-2 кг помидор порезать крупно (пополам)

-4 шт. болгарских перца

-2 головки чеснока

-2 шт красный жгучий перец

-зелень

Заправка:

-100 гр. уксуса

-100 гр. растит. масла

-100 гр. сахара

-2 ст. л. соли.

Приготовление:

1. Перец, чеснок, красный жгучий перец

2 шт ,перекрутить на мясорубке .

2. Перемешать. Зелень порезать.

3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.

4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко.

5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху.

6. Вечером сделала, утром уже готово!

7. А после можно держать в обычном положении. На следующий день еще вкуснее!

!!! А если добавить 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и простерилизовать 10 минут банки 0,7 л, можно заготовить впрок, закатав крышкой. Уксус при этом не добавляется.







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