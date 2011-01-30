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Помидоры по-корейски — просто объеденье
Ингредиенты:
-2 кг помидор порезать крупно (пополам)
-4 шт. болгарских перца
-2 головки чеснока
-2 шт красный жгучий перец
-зелень
Заправка:
-100 гр. уксуса
-100 гр. растит. масла
-100 гр. сахара
-2 ст. л. соли.
Приготовление:
1. Перец, чеснок, красный жгучий перец
2 шт ,перекрутить на мясорубке .
2. Перемешать. Зелень порезать.
3. Укладывать слоями в 3-х литровую банку: помидоры, затем смесь из овощей, зелень.
4. Банку закрыть крышкой и поставить в холодильник в перевернутом виде на горлышко.
5. Это для того, чтобы через 8 часов уже было готово к употреблению сверху.
6. Вечером сделала, утром уже готово!
7. А после можно держать в обычном положении. На следующий день еще вкуснее!
!!! А если добавить 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и простерилизовать 10 минут банки 0,7 л, можно заготовить впрок, закатав крышкой. Уксус при этом не добавляется.
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