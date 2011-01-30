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Секретное яблочное повидло

Понедельник, 10 Февраля 2020 г. 09:22 + в цитатник

Секретное яблочное повидло

Рецепт: Секретное яблочное повидло

Раскрою все мелочи, благодаря которым вы получите не коричневую жижу, которую можно встретить в магазинах, а густое, как мармелад, и янтарное по цвету повидло. Заходите, не пожалеете!

Ингредиенты для «Секретное яблочное повидло»:

  • Яблоко (кислых сортов) — 2 кг
  • Вода — 250 мл
  • Сахар — 900 г
  • Сок лимонный — 3 ст. л.

Время приготовления: 

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4529.65 ккал		 белки
8.41 г		 жиры
8.05 г		 углеводы
1094.65 г
100 г блюда
ккал
141.77 ккал		 белки
0.26 г		 жиры
0.25 г		 углеводы
34.26 г

Рецепт «Секретное яблочное повидло»:

Секретное яблочное повидло фото

Начинаем с выбора яблок. Чтобы повидло не было жидким, необходимо выбирать яблоки кислых сортов. Ну, например, «Симиренко». Подойдет дичка или недозрелые яблоки. В яблоках есть такое вещество как пектин, а в кислых сортах его больше всего. Именно пектин работает как загуститель. Причем, пектин работает как загуститель, если его уваривать вместе с сахаром и кислотой. И именно в кислых яблоках кислоты больше.

Секретное яблочное повидло ингредиенты

Яблоки выбрали, моем и чистим.

Секретное яблочное повидло Яблоко

Очищаем от семян и режем кусочками.

Секретное яблочное повидло Сахар

Внимание! Шкурки не выбрасывать! В шкурке в 10 раз больше пектина, чем в мякоти. Очистки заворачиваем в марлю и кладем на дно кастрюли, где будем готовить повидло на первом этапе.

Секретное яблочное повидло Сок лимонный

На дно кастрюли наливаем стакан воды. Это нужно, чтобы яблоки не пригорели.
Далее насыпаем яблоки, оставляя «хвостик» от мешочка со шкурками.
Сахар на этом этапе не добавляем. Иначе он подгорит. Сейчас нам нужно просто сварить яблоки.

Секретное яблочное повидло

Доводим воду до кипения и на среднем огне варим 15-20 минут. Проверяем готовность яблок деревянной шпажкой. Яблоки должны быть мягкими.
Вынимаем мешочек со шкурками и хорошо его отжимаем в яблоки.

Секретное яблочное повидло

Откидываем яблоки на сито, сливая лишнюю жидкость.

Секретное яблочное повидло

Яблоки протираем через сито. Повидло должно иметь однородную структуру. Даже блендер может оставить кусочки. А сито гарантирует однородную нежную структуру.

Секретное яблочное повидло

Теперь добавляем сахар. У нас было 2 кг яблок. После чистки осталось около 1,5 кг.
Идеальное сочетание сахара и яблок, чтобы повидло, с одной стороны, не забродило от недостатка сахара, а с другой, не было приторным – 60% от количества яблок, поэтому берем сахара 900 г. Хорошо перемешиваем.

Секретное яблочное повидло

Теперь, чтобы повидло не стало коричневым, в него нужно добавить сок лимона. На такое количество – 3 ст. л. Добавляем и тоже перемешиваем.

Секретное яблочное повидло

Теперь еще один секретик, как сделать приготовление яблочного повидла быстрее. Обычно его уваривают в два раза, на что уходит часа три. Но если не уваривать, а запечь в духовке, хватит и одного часа. Повидло на противне будет более тонким слоем, чем в кастрюле, поэтому приготовится быстрее.
Духовку нужно предварительно разогреть до 200 градусов. Выливаем наше будущее повидло на противень, ставим его в духовку и уменьшаем температуру до 150*С.
Предварительный разогрев нужен для того, чтобы повидло быстро прогрелось и далее уже начало запекаться.

Секретное яблочное повидло

Через час повидло уварится почти вдвое.
Готовность проверяем следующим образом: капаем немного повидла на блюдце, переворачиваем. Если повидло не падает с блюдца – значит готово. Иначе – отправляем в духовку еще на 10 минут.

Секретное яблочное повидло

Разливаем по стерилизованным банкам.
И еще один важный момент. Если мы сейчас закроем банку, то по мере остывания на крышке будет образовываться конденсат, который будет капать на повидло и на нем может образоваться плесень. Чтобы этого не произошло, перед закрыванием банок, засыпаем повидло сахаром. Тогда конденсат будет капать на сахар и просто образует на поверхности, такую себе, сахарную пленочку.

Секретное яблочное повидло

Когда повидло окончательно остынет, и вы откроете банку, оно вообще приобретет консистенцию мармелада.
Можно есть с чаем, а можно использовать для выпечки.
Хранится до трех лет.

Секретное яблочное повидло

Готовим и наслаждаемся!









Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Сладости
КУЛИНАРИЯ/Погребок
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