Теперь еще один секретик, как сделать приготовление яблочного повидла быстрее. Обычно его уваривают в два раза, на что уходит часа три. Но если не уваривать, а запечь в духовке, хватит и одного часа. Повидло на противне будет более тонким слоем, чем в кастрюле, поэтому приготовится быстрее.

Духовку нужно предварительно разогреть до 200 градусов. Выливаем наше будущее повидло на противень, ставим его в духовку и уменьшаем температуру до 150*С.

Предварительный разогрев нужен для того, чтобы повидло быстро прогрелось и далее уже начало запекаться.