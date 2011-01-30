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Вишневый пирог

Пятница, 27 Декабря 2019 г. 09:09 + в цитатник

Вишневый пирог

Рецепт: Вишневый пирог

Сладкий домашний пирог с начинкой из вишни и решеточкой из безе. Значительное преимущество этого пирога перед другими в том, что приготовленная оригинальным способом начинка не течет.

Ингредиенты для «Вишневый пирог»:

  • Масло сливочное — 50-60 г
  • Яйцо куриное — 1 шт
  • Сахар (песок 4 ст. л. в тесто + 1/2 ст. в начинку) — 160 г
  • Сахарная пудра (можно заменить мелким сахарным песком) — 60 г
  • Соль — 1/4 ч. л.
  • Сода — 1/4 ч. л.
  • Сметана (15% 6 ст. л.) — 150 г
  • Мука пшеничная / Мука — 2 стак.
  • Вишня (без косточек замороженная) — 700 г
  • Сок ягодный — 1 стак.
  • Крахмал — 4 ст. л.
  • Белок яичный — 2 шт

Время приготовления: 

Количество порций: 1

Рецепт «Вишневый пирог»:

Вишневый пирог фото

Приготовим бездрожжевое тесто на сметане.
1. Смешать размягченное сливочное масло и 1 яйцо
2. Добавить сахарный песок, соль, соду (не гасить), сметану. Хорошо перемешать
3. Всыпать 1 стакан муки. Перемешать. Затем высыпать на разделочную доску второй стакан муки и вылить туда замешанную смесь. И вымесить окончательно мягкое тесто. Если оно будет слегка липким, руки можно смазать растительным маслом или добавить чуть-чуть муки. Круто старайтесь не замешивать, иначе корочка у пирога будет жесткой.

Вишневый пирог ингредиенты

Замороженную вишню разморозить.

Вишневый пирог Масло сливочное

Смешать 125 мл вишневого сока с крахмалом

Вишневый пирог Яйцо куриное

Вишню, оставшийся сок и сахарный песок смешать, переложить в кастрюльку и довести до кипения.

Вишневый пирог Сахар

Влить в кастрюльку смесь из сока и крахмала и кипятить 2 минуты. Снять с плиты, остудить.

Вишневый пирог Сахарная пудра

Тесто раскатать в нетолстую лепешку и аккуратно выложить в подготовленную форму (смазать маслом или застелить бумагой для выпечки), сделать бортики.

Вишневый пирог Сода

Подготовленную начинку выложить на тесто и поставить выпекать пирог в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.

Вишневый пирог Сметана

Пока пирог в духовке, делаем безе. Отделяем 2 белка и взбиваем их с сахарной пудрой

Вишневый пирог Мука пшеничная

Когда пирог немного подрумянится, вынуть его из духовки и покрыть его решеткой из безе. После этого допечь до готовности еще 10-15 минут (до готовности безе)

Приятного чаепития!





Рубрики:  КУЛИНАРИЯ/Выпечка
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