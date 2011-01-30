Приготовим бездрожжевое тесто на сметане.

1. Смешать размягченное сливочное масло и 1 яйцо

2. Добавить сахарный песок, соль, соду (не гасить), сметану. Хорошо перемешать

3. Всыпать 1 стакан муки. Перемешать. Затем высыпать на разделочную доску второй стакан муки и вылить туда замешанную смесь. И вымесить окончательно мягкое тесто. Если оно будет слегка липким, руки можно смазать растительным маслом или добавить чуть-чуть муки. Круто старайтесь не замешивать, иначе корочка у пирога будет жесткой.