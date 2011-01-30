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Вишневый пирог
Сладкий домашний пирог с начинкой из вишни и решеточкой из безе. Значительное преимущество этого пирога перед другими в том, что приготовленная оригинальным способом начинка не течет.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Приготовим бездрожжевое тесто на сметане.
1. Смешать размягченное сливочное масло и 1 яйцо
2. Добавить сахарный песок, соль, соду (не гасить), сметану. Хорошо перемешать
3. Всыпать 1 стакан муки. Перемешать. Затем высыпать на разделочную доску второй стакан муки и вылить туда замешанную смесь. И вымесить окончательно мягкое тесто. Если оно будет слегка липким, руки можно смазать растительным маслом или добавить чуть-чуть муки. Круто старайтесь не замешивать, иначе корочка у пирога будет жесткой.
Тесто раскатать в нетолстую лепешку и аккуратно выложить в подготовленную форму (смазать маслом или застелить бумагой для выпечки), сделать бортики.
Подготовленную начинку выложить на тесто и поставить выпекать пирог в предварительно разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.
Когда пирог немного подрумянится, вынуть его из духовки и покрыть его решеткой из безе. После этого допечь до готовности еще 10-15 минут (до готовности безе)
Приятного чаепития!
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